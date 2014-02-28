Генконсульству РФ в Симферополе поручили заняться выдачей российских паспортов "Беркуту"

Об этом сообщается на странице МИД РФ в Facebook.

"Генеральному консульству Российской Федерации в Симферополе поручено срочно предпринять все необходимые меры для начала выдачи российских паспортов бойцам отряда "Беркут", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД РФ в Facebook.

Ранее сообщалось, что МВД РФ приглашает бывших "беркутовцев" на работу.