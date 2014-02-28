Генконсульству РФ в Симферополе поручили заняться выдачей российских паспортов "Беркуту"

19:11, 28 февраля 2014
Политика
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Генконсульству России в Симферополе поручено принять меры для начала выдачи российских паспортов сотрудникам "Беркута"

Беркуту предлагают российские паспорта / Reuters

Об этом сообщается на странице МИД РФ в Facebook.

"Генеральному консульству Российской Федерации в Симферополе поручено срочно предпринять все необходимые меры для начала выдачи российских паспортов бойцам отряда "Беркут", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД РФ в Facebook.

Ранее сообщалось, что МВД РФ приглашает бывших "беркутовцев" на работу.

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