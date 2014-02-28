МВД России приглашает на работу бывших "беркутовцев"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Региональные подразделения МВД РФ готовы принять на службу лиц, покинувших территорию Украины, среди которых есть бывшие сотрудники МВД этой страны», - отметили в пресс-центре.

«Это будет сделано при условии оформления ими в установленном порядке гражданства РФ и при желании продолжить службу в подразделениях Министерства внутренних дел России», - сказали в пресс-центре ведомства.

Читайте такжеАваков распустил "Беркут"Как сообщал УНИАН, и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков своим приказом ликвидировал спецподразделение милиции «Беркут», на протяжении трех месяцев выполнявшее приказы прежней власти Украины при противостоянии участникам мирной акции протеста в Киеве и других регионах Украины. Утром 20 февраля в Киеве неизвестные снайперы застрелили 82 человека, по разным данным, ранено было от 700 до 1,5 тысячи человек.

«Беркута» больше нет. Подписал приказ номер 144 от 25 февраля 2014 года «О ликвидации специальных подразделений милиции общественной безопасности «Беркут», - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Также Аваков сообщил, что более 30 бойцов киевского "Беркута" убежали вместе с оружием. По его словам, силовики испугались начала следствия и поиска тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы во время противостояния с народом.