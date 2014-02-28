Пострадавшие правоохранители на 100% обеспечены качественным лечением – МВД

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом заявила начальник Центрального госпиталя Министерства внутренних дел Украины Анна Коваленко.

"Хочу отметить, что коечный фонд госпиталя позволяет всем пациентам лечиться в 2-3-местных палатах и обеспечен всем необходимым. В настоящее время наше медучреждение обеспечивает всех пострадавших на 100% всем необходимым: медикаментами, изделиями медицинского назначения и продуктами питания, - сказала Коваленко.

Читайте такжеКоличество пострадавших во время столкновений в Киеве возросло до 855, погибли 82 человека - Минздрав

Врач также отметила, что на данное время на стационарном лечении остаются 60 правоохранителей, из них один находится в тяжелом состоянии, 29 - в состоянии средней степени тяжести. У них огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей и ушибы мягких тканей.