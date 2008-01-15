Сегодня СБУ будет с главой?
09:06, 15 января 2008Политика
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Вопрос есть в повестке дня
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в проекте повестки дня заседаний ВР на 15-18 января, который роздан журналистам.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.
Сейчас В.НАЛИВАЙЧЕНКО возглавляет Службу безопасности в статусе исполняющего обязанности.
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