Сегодня СБУ будет с главой?

Сегодня в Верховной Раде планируется рассмотрение вопроса о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в проекте повестки дня заседаний ВР на 15-18 января, который роздан журналистам.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

Сейчас В.НАЛИВАЙЧЕНКО возглавляет Службу безопасности в статусе исполняющего обязанности.