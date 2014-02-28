Янукович: Украинский народ решит быть или нет Тимошенко в политике
15:48, 28 февраля 2014Политика
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Екс-президент Виктор Янукович считает, что именно украинский народ примет решение об участии екс-премьер-министра Юлии Тимошенко в политической жизни Украины.
Янукович: Украинский народ решит быть или нет Тимошенко в политике
"Я не знаю, какой будет ее судьба, пойдет она на выборы или нет. Я думаю, что украинский народ ответит на этот вопрос: быть или не быть ей в политике", - ответил Янукович.
"Что касается уголовного дела Тимошенко, то ее судил украинский суд. Суд принял решение...условия ее освобождения - это вопрос, наверное, лежит в плоскости правовой, юридической. Было принято такое решение. Я ей не желал и не желаю зла. Я всегда публично говорил об этом", - отметил Янукович.
Он также сказал, что газовое соглашение с Россией, которое подписала Тимошенко, принесло стране грандиозные убытки.
Кроме этого, Янукович рассказал, что встречался с сотрудниками спецподразделения "Беркут" и извинился перед ними.
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