Янукович: Украинский народ решит быть или нет Тимошенко в политике

"Я не знаю, какой будет ее судьба, пойдет она на выборы или нет. Я думаю, что украинский народ ответит на этот вопрос: быть или не быть ей в политике", - ответил Янукович.

"Что касается уголовного дела Тимошенко, то ее судил украинский суд. Суд принял решение...условия ее освобождения - это вопрос, наверное, лежит в плоскости правовой, юридической. Было принято такое решение. Я ей не желал и не желаю зла. Я всегда публично говорил об этом", - отметил Янукович.

Он также сказал, что газовое соглашение с Россией, которое подписала Тимошенко, принесло стране грандиозные убытки.

Кроме этого, Янукович рассказал, что встречался с сотрудниками спецподразделения "Беркут" и извинился перед ними.