На заседание парламента Крыма не пускают журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники СМИ просили членов президиума, которые давали им комментарии возле здания, пустить их в ВР Крыма, но их не пустили.

Представитель секретариата парламента автономии при этом пообещала, что после заседания крымский спикер Владимир Константинов выйдет к журналистам и расскажет о результатах заседания.

Читайте такжеВ парламенте Крыма уверяют, что на референдуме не будет вопроса присоединения к РоссииРанее сегодня депутат Рады Крыма, лидер "Русской громади Крыма" Сергей Цеков заявил, что парламентарии оставляют мобильные телефоны при входе в здание, поскольку опасаются прослушування.

Как сообщал УНИАН, здания Совета министров и Верховной рады Крыма утром 27 февраля захватили неизвестные люди с оружием. Прокуратура открыла уголовное дело по статье "теракт".

Парламент Крыма на внеочередной сессии 27 февраля отправил в отставку Совмин, Анатолия Могилева и назначил новым премьером автономии лидера партии "Русское единство" Сергея Аксенова. Сессия проходила без СМИ.

Цеков заявил 28 февраля, что в административных зданиях находятся "крымские структуры, обиженные украинской властью", они пришли туда по приглашению местных депутатов.