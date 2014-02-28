Добкин считает, что Янукович остается действующим Президентом

Бывший председатель Харьковской облгосадминистрации, руководитель харьковской облорганизации Партии регионов Михаил Добкин убежден, что де-юре Виктор Янукович остается президентом, а решение Верховной Рады о его отстранении от должности тяжело назвать правовым.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Добкин высказал сегодня во время пресс-конференции.

«Признавать его президентом или не признавать, это дело каждого. Сегодня те, кто принимает решения от имени Украины, они руководствуются революционной целесообразностью, а не законами и Конституцией. Поэтому де-юре президентом в нашей стране остается Виктор Янукович, де-факто – и.о. Турчинов», - сказал Добкин.

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«Я вам скажу как юрист. Решение Верховной Рады об отставке Президента Украины Виктора Януковича очень сложно назвать правовым решением. Нет у нас в Конституции ни образца 1996 года, ни образца 2004 года такой формулировки, что он самоустранился», - добавил Добкин.

По его словам, в законодательстве есть только две статьи, которые хотя бы вскользь можно связать с формулировкой «самоустранение»: отставка из-за болезни и отставка в связи со смертью, однако они не могут быть применены в этом случае.