Американский сенатор приехал к Ющенко, Тимошенко, оппозиции и бизнесменам

Сенатор США, председатель сенатского комитета по международным делам Ричард ЛУГАР будет находиться в Украине 15 и 16 января.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры посольства США, Р.Лугар планирует встретиться в Киеве с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, членами правительства, представителями оппозиции и деловых кругов. В ходе встреч планируется обсудить актуальные вопросы американско-украинских отношений.

В 10:00 16 января в резиденции посла США в Украине по ул. Покровской 5, на подоле, Р.Лугар проведет пресс-конференцию.

По вопросам аккредитации на пресс-конференцию обращаться в пресс-службу Посольства США по тел. 490-4090 или 490-4129 до 18:00 вторника, 15 января.

75-летний республиканец Ричард Лугар - один из опытнейших сенаторов США. Впервые он был избран в Сенату в 1976 году и до сих пор не проиграл ни одних перевыборов.