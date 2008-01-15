Американский сенатор приехал к Ющенко, Тимошенко, оппозиции и бизнесменам
07:41, 15 января 2008Политика
977
Визит Ричарда Лугара продлится 15-16 января
Сенатор США, председатель сенатского комитета по международным делам Ричард ЛУГАР будет находиться в Украине 15 и 16 января.
|Сенаторы Ричард Лугар (слева) и Барак Обама на складе боеприпасов Донецкого казенного завода химических изделий, 30 августа 2005 г.
В 10:00 16 января в резиденции посла США в Украине по ул. Покровской 5, на подоле, Р.Лугар проведет пресс-конференцию.
По вопросам аккредитации на пресс-конференцию обращаться в пресс-службу Посольства США по тел. 490-4090 или 490-4129 до 18:00 вторника, 15 января.
75-летний республиканец Ричард Лугар - один из опытнейших сенаторов США. Впервые он был избран в Сенату в 1976 году и до сих пор не проиграл ни одних перевыборов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter