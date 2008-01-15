Тимошенко попробует стать Президентом, если ей помешают быть премьером

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает участия в следующих президентских выборах, если правительству будут мешать работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Днепропетровске в прямом эфире местного “11 телеканала”.

В частности, на вопрос ведущего, хочет ли она быть Президентом, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: "Это очень прямой вопрос. Меня устраивает должность премьера, если дадут работать. У премьера хватит работы 24 часа на сутки без выходных и проходных. А если работу правительства зажать в определенные границы, начнут ставить условия: здесь не трогай, здесь свои люди, здесь свои силовые структуры, - тогда это вопрос".

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если правительство сможет эффективно работать, то "тогда не имеет значения, когда президентские выборы, и кто из демократической коалиции будет баллотироваться".