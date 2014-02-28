Администрация США консультируется с Конгрессом насчет помощи Украине
Администрация США консультируется с Конгрессом по вопросам помощи Украине
"Мы консультируемся с конгрессом по вопросу предоставления гарантий по займам Украины и другой помощи. Эта работа еще не закончена", — сообщила журналистам представитель госдепа Джен Псаки.
По ее словам, Вашингтон также консультируется с международными партнерами, чтобы содействовать украинскому правительству в обеспечении стабильности и проведении реформ, передает РИА Новости.
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Ранее власти США говорили о возможных гарантиях по кредитам Украины объемом до 1 миллиарда долларов. Вашингтон приветствовал решение Украины обратиться за финансовой поддержкой в МВФ.
Представитель Белого дома Джей Карни заявил в четверг, что США не исключают выделения займов Украине.