Председатель Донецкой ОГА просит Раду переголосовать закон о языках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его обращении, переданном в СМИ.

«От имени многомиллионного и многонационального Донбасса я обращаюсь к депутатам Верховной Рады Украины, особенно от Донецкого региона. Переголосуйте закон о языках! Люди вам за это скажут спасибо!», - заявил губернатор.

Он отметил, что завтра, 28 февраля, на встрече с министрами иностранных дел Словакии, Венгрии и Чехии он заявит «твердую позицию Донбасса по языковому вопросу».

Также Шишацкий обратился к депутатам Донецкого областного совета с заявлением, что «сегодня мы должны взять на себя всю ответственность за судьбу региона – на ближайшей сессии пересмотреть вопросы и расширить полномочия Донецкого областного совета, особенно в части контроля за справедливым и честным распределением средств среди регионов».

«Люди должны знать, что власть в Донбассе – это их власть!», - заверил губернатор, добавив, что он на своем рабочем месте и верит «в сильный Донбасс и в победу здравого смысла!».

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон «О признании утратившим силу Закона Украины «О принципах государственной языковой политики»».

За это решение проголосовали 232 народных депутата из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусматривается признать утратившим действие Закон Украины “О принципах государственной языковой политики” №5029-VI от 3 июля 2012 года.

Данный закон вступил в силу со дня его опубликования.