МИД РФ: Права россиян в Украине будут защищать "бескомпромиссно"

Учитывая актуальное развитие событий в Украине, во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что "бескомпромиссно" будут защищать права россиян в Украине. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

В МИД России считают широкомасштабными нарушения прав человека, нападения и факты вандализма в Украине, что "вызывает большую обеспокоенность" Москвы.

Как известно, в ночь на четверг, 27 февраля, около 4 утра вооруженные неизвестные лица захватили здания Совета Министров и Верховной Рады Крыма и вывесили там российские флаги. По некоторым данным, правительственные здания в Крыму были захвачены представителями так называемой "Самообороны русскоязычного населения Крыма". Кроме того, на всем полуострове стихийно формируются отряды русскоязычного населения, которые направляются в столицу автономии. В Симферополе по тревоге подняты бойцы внутренних войск МВД в автономии, а также весь состав милиции.

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Также в четверг на сайте Министерства иностранных дел России выложили комментарий, в котором отметили, что "в Украине продолжают бесчестить памятники истории". В комментарии департамента информации и прессы МИД России говорится о том, что "сейчас дело дошло и до издевательства над памятью воинов", когда в Сумах "устроили свалку на мемориале памяти героев Великой отечественной войны".