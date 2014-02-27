Белый дом призывает уважать территориальную целостность Украины - заявление

Белый дом призывает внешних игроков в регионе уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, прекратить провокационные заявления и действия, поддержать демократически установленные переходные руководящие структуры и использовать свое влияние в поддержку единства, мира и объединенного пути вперед.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, опубликованном на сайте Посольства США в Украине.

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Отмечается, что Соединенные Штаты решительно поддерживают текущую работу украинских лидеров, направленную на формирование инклюзивного многопартийного правительства, которое будет представлять весь народ Украины во время подготовки к майским выборам, и для восстановления порядка, стабильности и сохранения единства страны. В то время, как происходит это движение вперед, Соединенные Штаты опять обращаются ко всем сторонам как в Украине, так и в регионе, и призывают поддержать примирение и возвращение страны к политической и экономической стабильности.

Также в заявлении говорится о том, что Соединенные Штаты будут работать с международным содружеством для создания пакета экономической помощи Украине, который зависит от достижений в создании единого правительства. Сформированное на широкой основе правительство, нацеленное на примирение и экономические реформы, является необходимой основой для международной помощи.

"Мы призываем лидеров Украины сделать все возможное для обеспечения безопасности и защиты прав всех граждан, в том числе прав меньшинств, чтобы снова подтвердить международные обязательства государства и избежать шагов, которые могут разделить страну. Мы призываем внешних игроков в регионе уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, прекратить провокационные заявления и действия, поддержать демократически установленные переходные руководящие структуры и использовать свое влияние в поддержку единства, мира и объединенного пути вперед", - указано в сообщении.

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В заявлении подчеркивается: "Мы напоминаем всем правительствам об их политических обязательствах относительно прозрачности в военной деятельности в рамках Венского документа 2011 года и других принципов ОБСЕ, направленных на обеспечение мира и безопасности в евроатлантическом регионе".

Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестные с оружием захватили здания Верховной рады и Совета министров АР Крым в центральной части Симферополя, подняв над ними флаги России.