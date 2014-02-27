Янукович заявил, что не приказывал армии вмешиваться в события на Майдане

Виктор Янукович сообщил, что не приказывал армии Украины вмешиваться в происходящие внутриполитические события, не приказывает делать это и сейчас. Об этом говорится в его обращении к украинскому народу, сообщает РИА Новости.

"Я как действующий президент не позволял вооруженным силам Украины вмешиваться в происходящие внутриполитические события. Приказываю это и сейчас. В случае, если кто-то станет отдавать подобные приказы вооруженным силам и силовым структурам, такие приказы будут являться незаконными, преступными", — говорится в обращении Януковича.

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Смена власти произошла в Украине в минувшие выходные. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей президента на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая. На этой неделе Рада сменила ряд министров. Янукович заявил, что остается законно избранным главой государства, а в стране есть все признаки государственного переворота. Москва считает, что легитимность решений Верховной рады вызывает сомнения.

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Политический кризис разразился в Украине в конце ноября 2013 года, когда Кабмин объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые акции прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения активистов с милицией. Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в результате погибли более 80 человек, более 800 пострадали.