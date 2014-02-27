Януковича могли вывезти в Россию на крейсере «Москва» - источники

Об этом УНИАН сообщили несколько источников на флоте.

Как отметил один из собеседников агентства, 24 февраля после обеда крейсер «Москва» вернулся в Севастополь после несения вахты на Олимпиаде в Сочи. Корабль, согласно плановым мероприятиям, должен был оставаться продолжительное время в Севастополе, после чего у него были запланированы учения в Сирии.

Однако, как сказал другой источник УНИАН в ЧФ РФ, крейсер «Москва» провел полную заправку топливом и к 19.00 покинул Севастополь в неизвестном направлении.

Как отмечают собеседники агентства, никаких плановых мероприятий на ближайшее время у ракетного крейсера «Москва» запланировано не было.

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