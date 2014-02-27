Сикорский считает, что именно Путин убедил Януковича пойти на уступки
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что именно Президент России Владимир Путин убедил экс-президента Украины Виктора Януковича согласиться на уступки во время переговоров с участием европейских министров на прошлой неделе в Киеве.
Об этом Сикорский сказал в интервью CNN.
Он напомнил, что Янукович несколько раз прерывал переговоры с европейскими министрами для разговоров с вице-президентом США, канцлером Германии и Президентом России.
По словам польского министра, «одного из прорывов» в переговорах удалось достичь после того, как министры четко заявили, что Янукович должен сообщить оппозиции, когда он согласен провести досрочные выборы.
Янукович "очень неохотно отнесся к такой идее, как вы можете себе представить. Его отношение изменилось после одной из бесед. Мы думаем, что с Президентом Путиным", - сказал Сикорский, который принимал участие в переговорах.
Он отметил, что не знает сути разговора и того, как Путину удалось убедить Януковича.
Как сообщал УНИАН, главы МИД Польши, Германии и Франции 20-21 февраля в Киеве вели переговоры с Януковичем для решения кризиса в Украине.
Янукович подписал соглашение с оппозицией, но против компромисса, который предусматривал президентские выборы не позднее декабря 2014 года, выступили активисты Майдана.