Сикорский считает, что именно Путин убедил Януковича пойти на уступки

Об этом Сикорский сказал в интервью CNN.

Он напомнил, что Янукович несколько раз прерывал переговоры с европейскими министрами для разговоров с вице-президентом США, канцлером Германии и Президентом России.

По словам польского министра, «одного из прорывов» в переговорах удалось достичь после того, как министры четко заявили, что Янукович должен сообщить оппозиции, когда он согласен провести досрочные выборы.

Янукович "очень неохотно отнесся к такой идее, как вы можете себе представить. Его отношение изменилось после одной из бесед. Мы думаем, что с Президентом Путиным", - сказал Сикорский, который принимал участие в переговорах.

Он отметил, что не знает сути разговора и того, как Путину удалось убедить Януковича.

Как сообщал УНИАН, главы МИД Польши, Германии и Франции 20-21 февраля в Киеве вели переговоры с Януковичем для решения кризиса в Украине.

Янукович подписал соглашение с оппозицией, но против компромисса, который предусматривал президентские выборы не позднее декабря 2014 года, выступили активисты Майдана.