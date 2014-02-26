Парубий предлагается на должность секретаря СНБО
20:35, 26 февраля 2014Политика
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Народного депутата Украины Андрея Парубия, который также есть комендантом Евромайдана, предложили поставить на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Парубия предлагают на должность секретаря СНБО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на вече.
Кроме того, на должность заместителя секретаря СНБО предложено директора Института информации Викторию Сюмар.
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