Парубий предлагается на должность секретаря СНБО

Народного депутата Украины Андрея Парубия, который также есть комендантом Евромайдана, предложили поставить на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на вече. Кроме того, на должность заместителя секретаря СНБО предложено директора Института информации Викторию Сюмар. Читайте такжеЯценюка выдвинули на должность премьер-министра Украины

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