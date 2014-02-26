Из колонии выпустили Виталия Запорожца, осужденного за убийство милиционера

Об этом сообщает в Facebook пользователь Виталий Уманец.

Виталий Запорожец был осужден за убийство майора милиции Николая Симоненко, которое произошло в ночь на 4 сентября 2011 года в селе Семиполки Броварского района Киевской области. По версии правоохранителей, милиционер сделал замечание шумной компании в местном кафе, на что один из клиентов заведения отреагировал выстрелом из охотничьего ружья.

Читайте такжеИз колонии выпустили Павличенко-старшегоВ то же время, после ареста Запорожца начались простесты местных жителей, которые утверждали, что погибший милиционер запугивал и грабил село.

24 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление “Об освобождении политзаключенных”, по которой должны были быть освобождены 23 несправедливо, по мнению депутатов, осужденных человека, в частности Виталий Запорожец, "васильковские террористы" и отец и сын Павличенко.