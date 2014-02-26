Дела Тимошенко будут пересмотрены - Генпрокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

“Эти дела будут пересматриваться. Я дал поручение изучить эти дела, и в случае, если там нет доказательств вины, конечно, будет приниматься объективное законное решение”, - сказал Махницкий, заметив, что он поставил перед прокурорами задачу, что прокуратура должна наконец в Украине выполнять те функции, которые предусмотрены Конституцией.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 февраля приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об имплементации к национальному законодательству положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции”.

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Он стал основанием для освобождения Тимошенко, поскольку соответствующие нормы принятого закона декриминализируют статьи, по которым экс-премьера осудили по «газовому делу» к 7 годам лишения свободы.

На следующий день Верховная Рада приняла постановление об освобождении Тимошенко, в тот же день ее освободили.

На сегодняшний день в суде Харькова также рассматривается дело против Тимошенко о нарушениях в деятельности ЕЭСУ.