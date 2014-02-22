В сети появилось первое фото Тимошенко после освобождения

Сегодня экс -премьер -министр Украины Юлия Тимошенко на машине покинула больницу «Укрзализныци» в Харькове.

Напомним, Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла постановление об освобождении Юлии Тимошенко из тюрьмы на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы.

Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Она находилась в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.