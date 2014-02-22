В сети появилось первое фото Тимошенко после освобождения
18:52, 22 февраля 2014Политика
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В сети появилось первое фото экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
REUTERS
Сегодня экс -премьер -министр Украины Юлия Тимошенко на машине покинула больницу «Укрзализныци» в Харькове.
Напомним, Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла постановление об освобождении Юлии Тимошенко из тюрьмы на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы.
Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Она находилась в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.
Тимошенко в самолете
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