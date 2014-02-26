Сегодня под ВР Крыма прошли столкновения

Сегодня под стенами Верховной Рады Крыма крымские татары провели митинг за целостность Украины. Днем количество простестующих достигло 7-10 тыс. человек.

Не обошлось без конфликтов: у здания парламента крымские татары столкнулись с пророссийски настроенными жители республики.

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Группа крымских татар сожгла флаг России и ворвалась в здание ВР. В ходе митинга один мужчина скончался от сердечного приступа.

Фотогалерея "Столкновения в Крыму"