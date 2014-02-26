Сегодня под ВР Крыма прошли столкновения
18:30, 26 февраля 2014Политика
3 0
Конфликт возник между крымскими татарами и пророссийски настроенными жителями республики.
Сегодня под стенами Верховной Рады Крыма крымские татары провели митинг за целостность Украины. Днем количество простестующих достигло 7-10 тыс. человек.
Не обошлось без конфликтов: у здания парламента крымские татары столкнулись с пророссийски настроенными жители республики.
Читайте такжеТягнибок обещает жителям Крыма, их языковые права не будут ограничены
Группа крымских татар сожгла флаг России и ворвалась в здание ВР. В ходе митинга один мужчина скончался от сердечного приступа.
Фотогалерея "Столкновения в Крыму"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter