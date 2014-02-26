В Севастополе создают муниципальное подразделение милиции «Беркут»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал Алексей Чалый, избранный на митинге 23 февраля городским головой – председателем исполнительного комитета городского совета и назначенный позавчера решением Севастопольского городского совета председателем Координационного комитета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города.

Распоряжение Чалого №1 от 26 февраля размещено на сайте Координационного комитета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя, заработавшем сегодня (sevispolkom.info).

В распоряжении говорится: «Для поддержания в Севастополе общественного порядка, недопущения противоправных действий, провокаций, массовых беспорядков и мародерства, сформировать специальное муниципальное подразделение милиции "Беркут". Согласно сообщению, исполняющим обязанности командира подразделения назначен подполковник милиции Чередниченко А.В.

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Ранее севастопольские Интернет-ресурсы сообщали, что Чалый готовится обратиться к бойцам расформированного в Украине подразделения «Беркут» переходить на службу в севастопольское подразделение.

Как сообщал УНИАН, сегодня милиция Севастополя распространила заявление, в котором сообщила, что никакого насилия в отношении участников массовых акций применено не будет, в то же время призывав воздержаться от захватов административных зданий и блокирования автодорог.

И.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков своим приказом от 25 февраля ликвидировал спецподразделение милиции «Беркут».