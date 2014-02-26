Из колонии выпустили Павличенко-старшего

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, Павличенко-старшего освободили из зала Новгород-Северского районного суда.

Наказание он отбывал в исправительном учреждении №31, расположенном в Новгороде-Северском.

Читайте такжеВР освободила 23 политзаключенных, среди которых ПавличенкоЕго освободили на выполнение постановления Верховной Рады Украины "Об освобождении политзаключенных", которое было принято 24 февраля и предусматривает освобождение 23 человек в стране, в том числе отца и сына Павличенко.

Справка УНИАН. 2 октября 2012 года Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

Судья Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

14 января 2013 года Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просили генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей. Также обвиняемые заявляли, что к ним применяли пытки.

23 января 2014 г. Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел оставил в силе приговор Павличенко.