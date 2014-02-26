Чубаров призвал участников митинга в Симферополе расходиться
Гава Меджлиса Рефат Чубаров и народный депутат Украины от «Батькивщины» Андрей Сенченко призвали участников проукраинского митинга у ВР Крыма расходиться
По их словам, это сделано с целью не допустить провокаций, сообщает 0652.ua.
«Наша задача сейчас - не дать устроить провокацию. Просьба к людям разных национальностей охранять от провокаторов. Мы найдем ту форму власти, которая будет принимаема и понимаема людьми», - сказал Сенченко.
Читайте такжеМВД: Крымская милиция должна избегать силового противостояния«Теперь организованно, группами по районам, по городам мы оправляемся домой. Мы будем говорить, что Крым победил! Идите к своим соседям, вступайте в отряды самообороны, вместе охраняйте церкви и мечети, делайте все вместе», - призвал Чубаров.
Перед этим ситуация на площади накалилась. Митингующие перебрасывались камнями, бутылками и палками, жгли флаги.