Чубаров призвал участников митинга в Симферополе расходиться

По их словам, это сделано с целью не допустить провокаций, сообщает 0652.ua.

«Наша задача сейчас - не дать устроить провокацию. Просьба к людям разных национальностей охранять от провокаторов. Мы найдем ту форму власти, которая будет принимаема и понимаема людьми», - сказал Сенченко.

Читайте такжеМВД: Крымская милиция должна избегать силового противостояния«Теперь организованно, группами по районам, по городам мы оправляемся домой. Мы будем говорить, что Крым победил! Идите к своим соседям, вступайте в отряды самообороны, вместе охраняйте церкви и мечети, делайте все вместе», - призвал Чубаров.

Перед этим ситуация на площади накалилась. Митингующие перебрасывались камнями, бутылками и палками, жгли флаги.