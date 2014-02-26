Парламент Крыма не может открыть сессию – нет кворума
15:55, 26 февраля 2014Политика
3
Верховный совет Крыма не смог открыть внеочередное заседание, где планировалось рассмотреть общественно-политическую ситуацию в регионе и заслушать отчет Совета министров республики.
Парламент Крыма не может собраться
Как передает корреспондент УНИАН, в зале около 15 часов собрались только 49 депутатов (всего в ВС Крыма - 100 человек).
Спикер Крыма Владимир Константинов сообщил, что сессия перенесена на час – до 16.00.
Читайте такжеВ ВР Крыма не ставят вопрос об отделении - спикер
Ранее лидер меджлиса крымских татар Рефат Чубаров предложил Константинову отменить назначенную на 15.00 среды внеочередную сессию для избежания столкновений между участниками митингов возле парламента республики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter