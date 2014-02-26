Парламент Крыма не может открыть сессию – нет кворума

Как передает корреспондент УНИАН, в зале около 15 часов собрались только 49 депутатов (всего в ВС Крыма - 100 человек).

Спикер Крыма Владимир Константинов сообщил, что сессия перенесена на час – до 16.00.

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Ранее лидер меджлиса крымских татар Рефат Чубаров предложил Константинову отменить назначенную на 15.00 среды внеочередную сессию для избежания столкновений между участниками митингов возле парламента республики.