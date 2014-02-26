Председатель Винницкого облсовета подал в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие заявления были поданы 26 февраля во время внеочередной сессии областного совета.

В частности, председатель Винницкого облсовета подал свое заявление, датированное 26 февраля. «За» его отставку проголосовал 91 депутат из 92 присутствующих в зале.

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Отказались от депутатства в областном совете бывший председатель бюджетной комиссии Наталия Рекута, генеральный директор государственной организации «Винницкая областная государственная телерадиокомпания «ВИНТЕРА» Любовь Коваленко и генеральный директор концерна «Подолье» Тимофей Гиренко. Все эти депутаты до «кровавых» событий представляли фракцию Партии регионов.

В целом в Винницком областном совете 132 депутата.