Активиста Самообороны назначили заместителем главы МВД

И. о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил заместителя руководителя Самообороны Майдана Николая Величковича своим заместителем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сообщил, представив его сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Авакова, МВД будет воплощать философию объединения общественных активистов с правоохранительными органами для контроля за их деятельностью, поскольку ранее система МВД была непрозрачной структурой.

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Также Аваков отметил, что представители Самообороны Майдана, желающие присоединится к этой работе, с сегодняшнего дня могут подавать свои резюме.

В свою очередь, Величкович сообщил, что с сегодняшнего утра на охрану объектов резиденции «Межигорье» и охотничьих угодий экс-президента Виктора Януковича в Сухолучье привлечены, кроме отрядов Самообороны, подразделения Внутренних войск.