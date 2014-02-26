Аваков: Невиновные "беркутовцы" продолжат служить народу Украины

Личный состав спецподразделения «Беркут» пройдет аттестацию, которая определит их дальнейшую судьбу - наказание или продолжения службы.

Об этом сообщил и.о. министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Еспресо.TV.

«Всем руководителям областных подразделений приказано проводить аттестацию личного состава спецпідрозділа «Беркут». Виновные будут наказаны, а те, кто не принимал участия в разгоне мирных демонстраций, смогут остаться и служить народу Украины», - отметил Аваков.

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По его словам, сейчас в Украине около 4000 «беркутов», следовательно аттестация займет 10-15 дней.