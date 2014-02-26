В Севастополе отказались расформировывать "Беркут"

Утром в среду, 26 февраля, около 8.30 севастопольцы блокировали все входы в СГГА, поскольку накануне было объявлено, что зампред СГГА Федор Рубанов блокирует работу исполкома.

Около 9.00 в госадминистрацию прибыл избранный на митинге мэр Алексей Чалый и попросил людей пропустить на работу сотрудников администрации. Для них создали живой коридор, люди шли по нему под аплодисменты и скандирование «На работу!».

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Как пишет "Севастопольская газета", после этого Чалый сделал несколько объявлений.

Севастополь не подчиняется приказу №144 от 25 февраля 2014 года «О ликвидации специальных подразделений милиции гражданской безопасности «Беркут» нового и.о. министра МВД Арсена Авакова. Севастопольский «Беркут» остается в составе городской милиции и будет получать зарплату.

Кроме того, Чалый сообщил, что все блокпосты на въезде в город работают, любых посланцев Киева будут пропускать в Севастополь только по согласованию с исполкомом.

Сегодня в Севастополь с визитом прибудет депутат госдумы РФ, советник президента Алексей Журавлев.

В 18.00 на площади Нахимова состоится концерт.