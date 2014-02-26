Исполнители похищения Луценко и убийства Вербицкого задержаны - Аваков

Об этом сообщил в.о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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"Сегодня проведены задержания непосредственных исполнителей в деле о похищении Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого", - написал Аваков.

Вербицкий вместе с общественным деятелем Игорем Луценко был похищен 21 января из Александровской больницы, куда Луценко привез Вербицкого после ранения в столкновениях на ул. Грушевского. Двух активистов похитили 10 неизвестных молодчиков, завезли за город, пытали и допрашивали а затем по одному бросили в лесу на морозе. Игорю Луценко с перебитой ногой удалось доползти до того места, где ему смогли оказать помощь.