ЕС все еще работает над санкциями против бывших украинских чиновников - Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Санкции - это то, что сейчас обсуждается в Совете ЕС. Вы знаете о политическом решении на минувшей неделе относительно санкций. Понятно, что развитие событий пошло вперед с того времени, и конечно, это будет влиять на работу, которая уже проводится. Следовательно, сейчас мы находимся на этой стадии", - сказала Косьянчич.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля Совет ЕС на уровне министров иностранных дел принял решение о внедрении санкций против украинских власть предержащих в виде визовых ограничений и замораживания финансовых активов, а также принял решение об эмбарго на поставки оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.