В Сумской области в СБУ работает «телефон доверия» для приема сообщений о сепаратистских проявлениях

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, специальный «телефон доверия» введен в связи с тем, что за последнее время значительно увеличились количество фактов, а также призывов, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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«Управление СБ Украины в Сумской области сообщает, что такие противозаконные действия относятся к преступлениям против основ национальной безопасности Украины и влекут за собой уголовную ответственность», - говорится в сообщении.

С целью приема сообщений о сепаратистских и других проявлениях, угрожающих национальной безопасности государства, жители г. Сумы и области могут обратиться в УСБУ по телефону доверия» круглосуточно.