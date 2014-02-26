Кернес анонсировал следующий съезд ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после сессии Харьковского городского совета сказал журналистами мэр Харькова, руководитель городской организации Партии регионов Геннадий Кернес.

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«Мы ожидаем всеукраинского съезда Партии регионов, который анонсирован с 3 по 7 марта в городе Донецк. Соответственно, мы будем там выступать со своей позицией. Потому что сотни тысяч членов Партии регионов, которые верили в те идеи, те программы, не могут быть обмануты конъюнктурными нашими желаниями и решениями», - сказал Кернес.

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Он также подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного заявления о выходе из фракции Партии регионов в Харьковском городском совете, однако если такие заявления появятся, они будут озвучены на очередной сессии.