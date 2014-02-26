Вблизи Чернигова ночью неизвестные обстреляли автомобиль активиста "Дорожного контроля"
Вблизи Чернигова неизвестные обстреляли автомобиль активиста общественной организации "Дорожный контроль", жителя областного центра.
Вблизи Чернигова неизвестные обстреляли автомобиль активиста общественной организации "Дорожный контроль", жителя областного центра.
Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.
Согласно сообщению, сегодня ночью в дежурную часть Черниговского городского отдела УМВД обратился активист общественной организации "Дорожный контроль" с заявлением о том, что на подъезде в Чернигов со стороны Киева перед автомобильным мостом через реку Десну его автомобиль обстреляли неизвестные.
Следственно-оперативной группой Черниговского городского отдела УМВД было установлено, что неизвестные на автомобиле BMW X5 темного цвета прижали к обочине авто заявителя "Chery Amulet", вышли из своего внедорожника и пять раз выстрелили в автомобиль общественного активиста из неизвестного оружия. После этого нападающие сели в BMW и уехали в неизвестном направлении.
Во время осмотра автомобиля потерпевшего было изъято пять пуль, которые направлены на экспертизу для установления вида и марки оружия.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на убийство с правовой квалификацией уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.