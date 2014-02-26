Вблизи Чернигова ночью неизвестные обстреляли автомобиль активиста "Дорожного контроля"

Вблизи Чернигова неизвестные обстреляли автомобиль активиста общественной организации "Дорожный контроль", жителя областного центра.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Согласно сообщению, сегодня ночью в дежурную часть Черниговского городского отдела УМВД обратился активист общественной организации "Дорожный контроль" с заявлением о том, что на подъезде в Чернигов со стороны Киева перед автомобильным мостом через реку Десну его автомобиль обстреляли неизвестные.

Следственно-оперативной группой Черниговского городского отдела УМВД было установлено, что неизвестные на автомобиле BMW X5 темного цвета прижали к обочине авто заявителя "Chery Amulet", вышли из своего внедорожника и пять раз выстрелили в автомобиль общественного активиста из неизвестного оружия. После этого нападающие сели в BMW и уехали в неизвестном направлении.

Во время осмотра автомобиля потерпевшего было изъято пять пуль, которые направлены на экспертизу для установления вида и марки оружия.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на убийство с правовой квалификацией уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.