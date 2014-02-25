В Черкасской области не осталось ни одного райцентра с памятником Ленину - «Свобода»
23:13, 25 февраля 2014Политика
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В Черкасской области по состоянию на вторник, 25 февраля, не осталось ни одного районного центра, где остались памятники Владимиру Ленину.
В Черкасской области не осталось ни одного райцентра с памятником Ленину / 15 минут
Как сообщил на своей странице в соцсети глава черкасской областной организации ВО «Свобода» Юрий Ботнар, сегодня поселковые советы райцентров Катеринополя и Драбова приняли решение о демонтаже с центральных площадей памятников Ленину. Эти решения были выполнены уже сегодня.
Как сообщал УНИАН, в области 21 февраля сняли памятники Ленину в городах Жашков и Корсунь-Шевченковском, а также в поселке Буки Маньковского района области, в поселке Цибулов и в селе Ивахны Монастырищенского района области.
22 февраля демонтировали памятники Ленину в районных центрах, городах: Золотоноша, Монастырище, Канев, Звенигородка, Лысянка, Шпола, Христиновка, Маньковка, Смела, Умань, Чернобай.
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