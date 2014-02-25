В Донецке начали снимать рекламу «Беркута»

Как передает корреспондент УНИАН, несколько рекламных агентства Донецка даже выразили свое желание поместить бесплатно на билбордах изображения по случаю траура и скорби украинского народа по погибшим в ходе недавних столкновений в Киеве.

Как сообщал УНИАН, на улицах Донецка 20 февраля появились билборды с рекламой спецподразделений «Беркута». На билбордах в разных ракурсах изображены бойцы «Беркута» и дети, под изображением подписи: «Наш покой за их спиной!», «Страну собою защищаем!» или «Защищаем страну, семью, закон!».

По неофициальной информации сотрудников рекламных агентств, их обязали власти города разместить данные билборды бесплатно, как социальную рекламу.

В то же время, в горсовете данную информацию тогда опровергли.