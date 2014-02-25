Ляшко баллотируется в Президенты Украины

"Уважаемые украинцы. Я иду в Президенты. Прошу меня поддержать. И мы вместе наведем порядок в нашей Украине. С Богом!", - написал Ляшко во вторник на своей странице в Facebook.

Ляшко является автором законопроекта об освобождении так называемых политзаключенных, в списке которых значатся 23 фамилии.

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Верховная Рада 22 февраля приняла постановление об отстранении Виктора Януковича от должности президента Украины и назначила на 25 мая президентские выборы. До этого времени исполняющим обязанности главы государства Рада объявила спикера Александра Турчинова. Избирательная кампания стартовала 25 февраля.

Ранее Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины. После освобождения 22 февраля экс-премьера Юлии Тимошенко появилась информация, что она собирается побороться за президентский пост, однако позже она опровергла эту информацию.

О своем намерении участвовать в выборах заявил также глава Харьковской обладминистрации Михаил Добкин.