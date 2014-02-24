Добкин заявляет, что будет баллотироваться в Президенты
19:29, 24 февраля 2014Политика
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Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин будет баллотироваться на должность Президента Украины на ближайших выборах.
Добкин будет идти в Президенты / dozor.kharkov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Добкин заявил сегодня на брифинге, который проходил в холле харьковского городского совета.
“Я принял для себя решение баллотироваться на пост Президента в ближайшую избирательную кампанию. Это решение окончательное. Я сделал для себя свой выбор”, - сказал Добкин.
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Губернатор подчеркнул, что готов стать на защиту тех, “кто стал один на один с хаосом, который надвигается на них”.
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