Добкин заявляет, что будет баллотироваться в Президенты

19:29, 24 февраля 2014
Политика
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Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин будет баллотироваться на должность Президента Украины на ближайших выборах.

Добкін йтиме в Президенти / dozor.kharkov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Добкин заявил сегодня на брифинге, который проходил в холле харьковского городского совета.

“Я принял для себя решение баллотироваться на пост Президента в ближайшую избирательную кампанию. Это решение окончательное. Я сделал для себя свой выбор”, - сказал Добкин.

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Губернатор подчеркнул, что готов стать на защиту тех, “кто стал один на один с хаосом, который надвигается на них”.

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