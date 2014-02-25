Митингующие установили флаг России на здание парламента Крыма (фото)

Фото событий выставил в социальной сети ”Фейсбук” журналист Олег Крючков.

Флаг России установлено на фоне надписи ”Верховная Рада Автономной Республики Крым” над центральным входом в здание.

”Российский флаг на фронтоне Верховной Рады Крыма. Люди скандируют - ”Снять трезубец!” - подписал снимок Крючков.

Как сообщал УНИАН, сегодня пикетируют Верховную раду Крыма от 300 до 500 жителей Крыма с требованиями принять решения, обеспечивающие автономии независимость от центральной власти Украины. В частности, они требуют от депутатов вернуть конституцию автономии 1992 года, провести референдум по вопросу статуса Крыма и защитить крымский ”Беркут” от радикалов. Протестующие принесли флаги Крыма, России и Георгиевский флаг и скандировали ”Россия!” и ”Беркут!”.

К людям вышел председатель ВР автономии Владимир Константинов и заявил, что не намерен покидать Крым и будет с его жителями до последнего. Он также сказал: ”Сегодня Киев не хочет решать наши проблемы, поэтому мы должны объединиться и действовать решительно. Силы в автономии и крымчан достаточно. Неонацизм в Крыму не пройдет. Мы не предадим Крым”.