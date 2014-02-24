Формат международной помощи Украине не определен - Госдеп США
22:10, 24 февраля 2014Политика
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Формат возможной международной помощи Украине пока что не определен, сказала журналистам представитель Госдепартамента США Джен Псаки.
Формат международной помощи Украине не определены / zr.ru
”Мы работаем с партнерами по всему миру, ведем дискуссии... Пока что ничего объявить мы не можем”, - сказала Псаки, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, помимо кредитной программы МВФ, присоединиться к которой США давно призывают Украину, может иметь место и другая помощь.
”Это может дополнять программу МВФ, но нужно будет, чтобы существовало переходное правительство”, - уточнила представитель госдепартамента.
По ее словам, первый заместитель госсекретаря Уильям Бернс взял с собой в Украину, которую он посетит 25-26 февраля, представителей Минфина США, чтобы они помогли в переговорах.
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