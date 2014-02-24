США должны быть готовы предоставить Украине дополнительную помощь – Маккейн
Американские власти должны быть готовы оказать дополнительную помощь Украине, которая стоит перед необходимостью провести сложные и непопулярные реформы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского сенатора Джона Маккейна.
Политик приветствовал последние события на Украине, где в конце прошлой недели оппозиция объявила президента Виктора Януковича отстраненным от власти. Маккейн выразил благодарность послу США в Украине Джеффри Пайетту и помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд за «неустанные усилия», а также европейским лидерам «от Брюсселя до Берлина, от Парижа до Варшавы, от Вильнюса до Будапешта, сыгравшим важную роль».
В то же время Маккейн отметил, что теперь Украина стоит перед необходимостью принять сложные решения, чтобы разрешить накопившиеся в стране проблемы.
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«Путь реформ будет тяжелым, но если новое правительство Украины готово принять эти сложные и, зачастую, непопулярные решения, то ему потребуется существенная помощь от Международного валютного фонда и Европейского союза. США также должны быть готовы оказать дополнительную помощь», - заявил политик.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что фонд готов оказать помощь Украине, если власти страны об этом попросят. Напомним, что золотовалютные резервы Украины сократились до 16 миллиардов долларов, и для их пополнения придется обратиться за внешней помощью.