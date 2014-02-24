Апелляционный суд Черновицкой области просит ВР возобновить нормальную работу судов

Судьи Апелляционного суда Черновицкой области обратились к Верховной Раде с просьбой возобновить нормальную работу судейского корпуса Черновицкой области в связи с попыткой захвата людьми в масках трех местных судов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник председателя Апелляционного суда Черновицкой области Артем Поляков, сегодня около 12.00 30 людей в масках, с дубинками и наручниками совершили попытку захвата трех местных судов: Кильменецкого, Хотинского и Кицманского. Люди в масках требовали от председателей данных судов и судей написать заявления об отставке.

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«Председатели этих судов под угрозой физического давления были вынуждены написать заявления об отставке. При этом председатель Хотинского суда работает всего десять дней, а председатель Кицманского суда находился в больнице, но его также заставили написать заявление об отставке», - сказал Поляков.

По его словам, с чем связано такое требование, судьи не поняли, так как каких-либо претензий к судам не выдвигалось.

Поляков сообщил, что об инциденте был проинформирован глава Апелляционного суда Черновицкой области, также было созвано собрание судей Апелляционного суда, на котором было принято решение обратиться к Верховной Раде с соответсвующим заявлением. В заявлении судьи просят обеспечить нормальное функционирование судейского корпуса Черновицкой обл., а также возобновить неприкосновенность судей.