И.о. генпрокурора Украины назначен... первый заместитель Пшонки

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины назначен государственный советник юстиции 1-го класса Виталий Билоус, который занимал должность первого заместителя руководителя ведомства.

Соответствующая информация содержится на сайте Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Виктору Пшонке и назначила народного депутата Олега Махницкого (фракция “Свобода”) Уполномоченным ВР по контролю над деятельностью Генеральной прокуратуры.

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В тот же день Пшонка вместе с министром доходов и сборов Александром Клименко был задержан пограничниками в аэропорту Донецка. Однако в здание аэропорта ворвались неизвестные вооруженные люди. Они открыли стрельбу, и под прикрытием экс-министр и экс-прокурор скрылись в неизвестном направлении.