Партия регионов определится с кандидатом в президенты на съезде - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли голосовать фракция ПР за новое правительство и будет ли выдвигать своих кандидатов в президенты.

“Что касается выдвижения кандидатов в президенты - это будет делаться на съезде, и он примет соответствующие решения”, - сказал Ефремов и добавил, что пока что предварительная дата проведения съезда - 1 марта.

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В то же время, что касается голосования за правительство, он отметил, что фракция еще не определилась, поскольку еще нет предложенного состава правительства.

“Я желаю членам коалиции как можно скорее сформировать правительство, потому что процессы развиваются очень динамично, и правительство должно работать”, - сказал Ефремов.