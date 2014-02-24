Закарпатская прокуратура проконтролирует, чтобы из Украины не вывезли культурные ценности

Прокуратура Закарпатской области сегодня заявила о том, что для невозможности противоправного вывоза с территории Украины исторических, культурных ценностей и другого имущества, по указанию прокуратуры области усилен режим пропуска на таможенных постах края.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по указанию исполняющего обязанности прокурора Закарпатской области Андрея Бакая, совместно с работниками таможни и пограничной службы с целью недопущения причинения вреда государственным интересам организован усиленный режим пропуска «на выезд» на всех таможенных постах края.

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«Прокуратурой области принято указанное решение с учетом того, что в сегодняшней ситуации существует угроза незаконного вывоза с территории страны уникальных памятников Музейного фонда Украины, а также тех, которые имеют исключительно научное, историческое, художественное или другое культурное значение», - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, необходимо также обратить особое внимание на установленные ограничения на перемещение через таможенную границу Украины иностранной валюты и банковских металлов без получения соответствующей лицензии.

«Поэтому следует обеспечить неукоснительное исполнение Закона Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей», а также, постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 года № 448 «О порядке вывоза (пересылки) за пределы таможенной территории Украины гражданами драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей с целью их отчуждения», - сообщает пресс-служба.