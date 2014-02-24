Закарпатская прокуратура проконтролирует, чтобы из Украины не вывезли культурные ценности
Закарпатская прокуратура заявила, что усиливает режим пропуска на таможенных постах, чтобы не вывезли из Украины культурные ценности.
Прокуратура Закарпатской области сегодня заявила о том, что для невозможности противоправного вывоза с территории Украины исторических, культурных ценностей и другого имущества, по указанию прокуратуры области усилен режим пропуска на таможенных постах края.
Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, по указанию исполняющего обязанности прокурора Закарпатской области Андрея Бакая, совместно с работниками таможни и пограничной службы с целью недопущения причинения вреда государственным интересам организован усиленный режим пропуска «на выезд» на всех таможенных постах края.
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«Прокуратурой области принято указанное решение с учетом того, что в сегодняшней ситуации существует угроза незаконного вывоза с территории страны уникальных памятников Музейного фонда Украины, а также тех, которые имеют исключительно научное, историческое, художественное или другое культурное значение», - говорится в сообщении прокуратуры.
По информации ведомства, необходимо также обратить особое внимание на установленные ограничения на перемещение через таможенную границу Украины иностранной валюты и банковских металлов без получения соответствующей лицензии.
«Поэтому следует обеспечить неукоснительное исполнение Закона Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей», а также, постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 года № 448 «О порядке вывоза (пересылки) за пределы таможенной территории Украины гражданами драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей с целью их отчуждения», - сообщает пресс-служба.