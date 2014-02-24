Журналисты нашли документы, в которых Пшонка просил Януковича ввести ЧП

07:56, 24 февраля 2014
Политика
0

Бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка просил у экс-президента Виктора Януковича ввести чрезвычайное положение в Украине. 

Віктор Пшонка

Такие документы были найдены журналистом Мустафой Найемом. Они были найдены в архивах Пшонки.

В документах бывший высокопоставленный чиновник просил Януковича вести ЧП, сообщает ТСН.

Читайте такжеПшонку видели ночью в одном из ресторанов Донецка - очевидцы

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью Генпрокуратуры Олег Махницкий сообщил, что следователи ГПУ принимают меры по задержанию и объявлению в розыск лиц, виновных в кровавых событиях в Украине. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter