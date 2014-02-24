Журналисты нашли документы, в которых Пшонка просил Януковича ввести ЧП
07:56, 24 февраля 2014Политика
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Бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка просил у экс-президента Виктора Януковича ввести чрезвычайное положение в Украине.
Виктор Пшонка
Такие документы были найдены журналистом Мустафой Найемом. Они были найдены в архивах Пшонки.
В документах бывший высокопоставленный чиновник просил Януковича вести ЧП, сообщает ТСН.
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Напомним, уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью Генпрокуратуры Олег Махницкий сообщил, что следователи ГПУ принимают меры по задержанию и объявлению в розыск лиц, виновных в кровавых событиях в Украине.
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