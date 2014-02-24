Россия вызвала Зурабова для консультаций
01:52, 24 февраля 2014Политика
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Министерство иностранных дел России вызвало в Москву российского посла в Украине Михаила Зурабова в связи с обострением ситуации в стране.
Россия вызвала Зурабова для консультаций / i-g-t.org
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
"В связи с обострением ситуации на Украине и необходимостью всестороннего анализа положения, которое сложилось, принято решение о вызове на консультации в Москву посла Российской Федерации в Украине М.Ю.Зурабова", - говорится в сообщении.
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