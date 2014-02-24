Россия вызвала Зурабова для консультаций

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"В связи с обострением ситуации на Украине и необходимостью всестороннего анализа положения, которое сложилось, принято решение о вызове на консультации в Москву посла Российской Федерации в Украине М.Ю.Зурабова", - говорится в сообщении.