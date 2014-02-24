У Януковича уже много лет есть гражданская жена - журналисты

02:55, 24 февраля 2014
Политика
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У Виктора Януковича уже много лет есть гражданская жена - Любовь Полежай - уроженка Енакиево.

ЛюбовьПолежай / facebook.com/leshchenko.ukraine

Женщина является родной сестрой кухарки Януковича.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист "Украинской правды" Сергей Лещенко.

"Ладно, поскольку революционеры побывали в Хонке и все увидели, то время назвать вещи своими именами. Итак, перед вами гражданская жена бывшего украинского лидера Виктора Януковича - уроженка Енакиево Любовь Полежай.

Она - родная сестра его кухарки Надежды Маринцевой, о которой мы писали, когда расследовали странный состав пассажиров чартера Януковича в Давос.

Янукович и Полежай уже много лет вместе, при этом Янукович официально не разведен со своей Людмилой" -  написал Лещенко.

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