У Януковича уже много лет есть гражданская жена - журналисты
02:55, 24 февраля 2014Политика
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У Виктора Януковича уже много лет есть гражданская жена - Любовь Полежай - уроженка Енакиево.
Любовь Полежай - гражданская жена Януковича / facebook.com/leshchenko.ukraine
Женщина является родной сестрой кухарки Януковича.
Об этом в своем Facebook сообщил журналист "Украинской правды" Сергей Лещенко.
"Ладно, поскольку революционеры побывали в Хонке и все увидели, то время назвать вещи своими именами. Итак, перед вами гражданская жена бывшего украинского лидера Виктора Януковича - уроженка Енакиево Любовь Полежай.
Она - родная сестра его кухарки Надежды Маринцевой, о которой мы писали, когда расследовали странный состав пассажиров чартера Януковича в Давос.
Янукович и Полежай уже много лет вместе, при этом Янукович официально не разведен со своей Людмилой" - написал Лещенко.
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