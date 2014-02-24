У Януковича уже много лет есть гражданская жена - журналисты

Женщина является родной сестрой кухарки Януковича.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист "Украинской правды" Сергей Лещенко.

"Ладно, поскольку революционеры побывали в Хонке и все увидели, то время назвать вещи своими именами. Итак, перед вами гражданская жена бывшего украинского лидера Виктора Януковича - уроженка Енакиево Любовь Полежай.

Она - родная сестра его кухарки Надежды Маринцевой, о которой мы писали, когда расследовали странный состав пассажиров чартера Януковича в Давос.

Янукович и Полежай уже много лет вместе, при этом Янукович официально не разведен со своей Людмилой" - написал Лещенко.