В Донецкой области ”титушки” устроили столкновения со сторонниками Майдана - «УДАР»

Об этом сообщил председатель Мариупольской городской организации партии ”УДАР” Анатолий Семенов, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, в Мариуполе вчера состоялось шествие в память о погибших на Майдане, во время которого был анонсирован митинг в воскресенье в поддержку Майдана. Впоследствии, добавил Семенов, выяснилось, что в это же время, но в другом месте, должен состояться митинг антимайдановцов. Он отметил, что участие в антимайдановском митинге приняли 700-800 человек, среди которых представители организации ”Искренность”, которой занимается народный депутат от Партии регионов Владимир Бойко, ”титушки” и представители некоторых охранных предприятий. ”Эти люди ведут себя достаточно агрессивно. Звучат лозунги: ”Смерть фашистам”, ”Дайте оружие - мы убьем майдановцев”, - отметил председатель Мариупольского ” УДАРа” . По его словам, эти люди сейчас пришли колонной к месту проведения митинга в поддержку Майдана, который уже завершился. ”Однако не все люди разошлись. Там находятся около 150 человек. ”Титушек” примерно 600 человек. Милиции фактически нет”, - добавил Семенов. По его словам, произошли столкновения. ”Пострадали люди. Сейчас на месте несколько карет скорой помощи”, - сказал он.