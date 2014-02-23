«Правый сектор» открещивается от русофобства, но подчеркивает необходимость дерусификации Украины

Об этом говорится в обращении «Правого сектора» к русским и русскоязычным гражданам Украины в социальных сетях.

В «Правом секторе» утверждают, что «антинародный режим» направляет немало усилий на то, чтобы очернить революционное движение в целом, а бойцам «Правого сектора» - навязать образ «экстремистов», «террористов», «фашистов» и «русофобов».

«Украинский революционный национализм не является идеологией ненависти к русскому народу. Нашим врагом является не российский народ, а империалистическая Москва. Наше отношение к русским так же, как и другим представителям национальных меньшинств, вполне вписывается в методологию, предложенную Степаном Бандерой: братское до тех, кто вместе с нами борется за государственность украинской нации; толерантное к тем, кто признает наше право быть хозяевами собственной судьбы на своей земле; враждебное к тем, кто отрицает это право», - сказано в обращении.

В то же время в «Правом секторе» подчеркивают, что дерусификация Украины - вполне справедливое и необходимое явление, однако признают право нацменьшинств на воспитание собственной идентичности и культуры.

«Понятие дерусификации означает, что этнические украинцы вернутся к собственному языку, истории, идентичности. При этом мы понимаем, что процесс дерусификации не может быть форсированным. Вместе мы отстаиваем право всех национальных меньшинств (в т.ч. и русских) на воспитание собственной идентичности и культуры. Мы не путаем это право с деятельностью иностранных шовинистических, имперских центров, деятельность которых должна быть прекращена», - отмечено в обращении.